Streit um 100 Euro: 15-Jährige wegen Mordversuchs vor Gericht

Eine 15-Jährige muss sich am Mittwoch in Linz wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten. Das Mädchen soll Ende Juni in Traun im Streit um 100 Euro Schulden auf eine 20-Jährige mehrmals eingestochen haben.

Das Opfer erlitt potenziell lebensgefährliche Verletzungen. Laut Jugendgerichtsgesetz ist bei Angeklagten unter 16 Jahren bei einem Mord(versuch) ein Schöffen- und kein Geschworenengericht zuständig. Die Höhe der Freiheitsstrafe liegt zwischen ein und zehn Jahren.