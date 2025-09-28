15-Jährige in Linz wegen versuchten Mordes angeklagt

Eine 15-Jährige muss sich am 15. Oktober in Linz wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Das Mädchen soll auf eine Bekannte mit dem Messer losgegangen sein. Hintergrund war wohl ein Streit um die Rückzahlung von Schulden, informierte die Staatsanwaltschaft Linz .

Stich- und Schnittverletzungen

Die Jugendliche ist demnach offiziell unbescholten, den Behörden aber schon ganz gut bekannt. Sie wurde bereits wegen diverser Delikte angezeigt, teils war sie aber noch nicht strafmündig.

Ende Juni soll das Mädchen einer jungen Frau im Streit mit einem Messer mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Die Verletzungen waren nicht besonders schwer, dennoch sieht ein Gutachten die Möglichkeit, dass der Messerangriff potenziell tödlich hätte enden können.

Daher wurde Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Die 15-Jährige gibt das Geschehen im Wesentlichen zu, so die Staatsanwaltschaft Linz. Die Strafdrohung liegt bei bis zu zehn Jahren Haft.