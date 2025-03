Ein "Risiko" eingehen: Linz Tourismus setzt auf Neugier und Nachhaltigkeit

Wie soll 4020 in 2040 aussehen? Dazu haben Menschen aus der Stadt, Profis und Verantwortliche Ideen gesammelt und in eine Struktur gegossen.

Linz sieht gelb. Zumindest, wenn es nach dem Farbkonzept des neuen Markenauftritts des Linz Tourismus geht. In den vergangenen Monaten wurde intensiv an einer Strategie samt Ausrichtung getüftelt: Wo will die Stadt im Tourismus hin? Wer soll kommen und wie lange sollen die Gäste bleiben? Wie profitieren Einheimische vom Auftritt nach außen? Und wie macht man internationales Klientel auf Linz aufmerksam?

Fragen über Fragen, die in diversen Konstellationen aufgearbeitet wurden. Herausgekommen ist ein Zukunftsbild, das sich "4020 in 2040" nennt. Der plakativste Teil daran ist wohl der neue Claim, also jener Satz, der Linz als Tourismusstadt künftig nach außen hin sichtbar machen wird: Take a risk. Visit Linz. Zwischen Wien und Salzburg "Das ist eine Einladung. Und Einladungen sind immer freundlich gemeint", erklärt Marie-Louise Schnurpfeil, Linz Tourismus-Geschäftsführerin. Die Ausrichtung spielt natürlich damit, dass Linz nicht überall als klassische Urlaubsdestination, sondern eher als Industriestadt zwischen Wien und Salzburg gesehen wird. "Und diese Ausrichtung zeigt auch, dass wir mit einem Augenzwinkern agieren, das hebt uns ab", sagt Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung und in Linz beratend mit an Bord.

Die mutige Orientierung passe zur Entwicklung in Linz: "Seit 2009 sind die Nächtigungen in der Stadt um 40 Prozent mehr geworden. Das ist beachtlich." Es sei schlau, Linz als Ganzjahres-Destination mit viel Kultur und auch einem Gourmet-Schwerpunkt zu positionieren, so Steharnig-Staudinger. Inhaltlich wurden fünf Schwerpunkte ausgearbeitet: Nachhaltige Entwicklung: die Förderung nachhaltiger Mobilität und die Reduktion des CO 2 -Fußabdruckes. Bewusstseinsbildung für nachhaltige Maßnahmen und Integration derselben in den Tourismus. Digitalisierung und Innovation: Verbesserung digitaler Services für Gäste und Einheimische. Erlebnis- und Aufenthaltsqualität: Förderung barrierefreier, mehrsprachiger und personalisierter Angebote. Netzwerk-Entwicklung: Intensivierung der Zusammenarbeit mit touristischen Partnerinnen und Partnern. Resiliente Destination: Anpassungsfähigkeit an globale Herausforderungen stärken. Das neue Konzept samt erweiterter Angebote soll für Gäste sowie Linzerinnen und Linzer gleichermaßen funktionieren: Ein erster Schritt in diese Richtung ist die neu eröffnete Touristinfo direkt im Alten Rathaus am Hauptplatz: In zeitgemäßem Design auf verdoppelter Fläche gibt es Infos zu Events, Hotels und Freizeitangeboten für die Stadt. Wer mag, informiert sich hier über Ausflugsziele genauso wie über Lokale und Restaurants.

Bürgermeister Dietmar Prammer, SPÖ, fasst zusammen: "Den Weg, den Linz Tourismus jetzt geht, ist ein Abbild für das Selbstbild unserer Stadt. Wir sind offen gegenüber unseren Gästen und allen, die hier leben und arbeiten."