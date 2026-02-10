Tötungsdelikt in Linz: Ermittlungen dauern an, Tatort noch nicht freigegeben

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt in der Linzer Harrachstraße, das am 19. Jänner bekannt wurde, dauern weiterhin an. Wie das Landeskriminalamt Oberösterreich und die Staatsanwaltschaft Linz mitteilen, werden Ermittlungsergebnisse derzeit nur zurückhaltend veröffentlicht, um die laufenden Untersuchungen nicht zu gefährden.

Umfangreiche Spurenauswertung im Gange Der Tatort in der Harrachstraße bleibt vorerst weiterhin gesperrt, soll jedoch in den kommenden Tagen freigegeben werden. Besonders zeitaufwendig gestaltet sich laut den Ermittlern die Auswertung der Überwachungskameras aus dem Umfeld des Tatorts. "Manche Aufnahmen müssen mehrmals gesichtet und eventuell auch nachbearbeitet werden", heißt es im aktuellen Polizeibericht. Diese Arbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen.