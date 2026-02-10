Oberösterreich

Tötungsdelikt in Linz: Ermittlungen dauern an, Tatort noch nicht freigegeben

Eine Polizistin steht neben einem Polizeiauto.
Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt in der Linzer Harrachstraße dauern an, während Beweismaterial akribisch ausgewertet wird.
10.02.26, 14:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt in der Linzer Harrachstraße, das am 19. Jänner bekannt wurde, dauern weiterhin an. Wie das Landeskriminalamt Oberösterreich und die Staatsanwaltschaft Linz mitteilen, werden Ermittlungsergebnisse derzeit nur zurückhaltend veröffentlicht, um die laufenden Untersuchungen nicht zu gefährden.

Nach Gewalttat in Linz: Mordermittlungen gegen unbekannte Täter

Umfangreiche Spurenauswertung im Gange

Der Tatort in der Harrachstraße bleibt vorerst weiterhin gesperrt, soll jedoch in den kommenden Tagen freigegeben werden. Besonders zeitaufwendig gestaltet sich laut den Ermittlern die Auswertung der Überwachungskameras aus dem Umfeld des Tatorts. "Manche Aufnahmen müssen mehrmals gesichtet und eventuell auch nachbearbeitet werden", heißt es im aktuellen Polizeibericht. Diese Arbeiten werden voraussichtlich noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Gewaltverbrechen in Linz: Opfer starb an stumpfer Gewalt gegen Kopf

Internationale Zusammenarbeit erforderlich

Neben der Analyse von Telekommunikationsdaten und elektronischen Datenträgern wurden auch Rechtshilfeersuchen an ausländische Anbieter von Internetdiensten gestellt. Die Beantwortung solcher Anfragen kann erfahrungsgemäß selbst bei schweren Kapitalverbrechen mehrere Wochen bis Monate dauern. Die Behörden versichern, dass die Ermittlungen "mit großer Akribie und allen notwendigen Ressourcen" geführt werden, um eine möglichst rasche Aufklärung der Tat zu erreichen.

Mehr zum Thema

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare