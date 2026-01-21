Nach Gewalttat in Linz: Mordermittlungen gegen unbekannte Täter

Nach einer tödlichen Gewalttat an einem 49-jährigen Linzer hält sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nach wie vor äußerst bedeckt. Der Mann war am Montag gefesselt und übel zugerichtet in seiner Wohnung gefunden worden, die Tat dürfte sich in der Nacht auf Sonntag ereignet haben. Von einer heißen Spur oder einem Verdächtigen war auch am Mittwoch nichts bekannt.

Mann starb an Kopfverletzungen

Die Staatsanwaltschaft Linz führt ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter. Auf dem Aktendeckel steht wenig überraschend Paragraf 75, also Mord.