Linz: Schwerter und Hellebarden in Altstadt doch erlaubt

Kein Ritter ohne sein Schwert, auch nicht in Linz. Dass beim Mittelalter-Advent in der Linzer Altstadt heuer erstmals Rittersleut’ und Edelmänner ohne Schwerter, Dolche und Lanzen patrouillieren müssen, liegt an einer Fehlinterpretation des in diesem Stadtteil seit 1. November geltenden Waffenverbots.

Bei dem spektakulären Markt, der an diesem Wochenende über die Bühne geht, stolzieren die edlen Recken heuer ohne ihre standesgemäßen Waffen herum, der KURIER berichtete. Die Marktorganisatoren hatten diese Order ausgegeben. Doch damit hätten sie weit über das Ziel hinausgeschossen, erklärt der Sprecher der OÖ Landespolizeidirektion, David Furtner. Seine Behörde hat die Verbotsverordnung nach dem Sicherheitspolizeigesetz erlassen. „Dabei ging es nie darum, dass szenische Darsteller, wie Ritter, ohne Schwerter auftreten müssen“, klärt Furtner auf. Wäre das so, müsste auch der Linzer Nachwächter in der Altstadt, ohne Hellebarde ausrücken.

Personen mit berechtigten Interessen, wie etwa Polizisten, Sicherheitsleute, aber auch Handwerker mit Arbeitsmessern oder historische Darsteller seien natürlich vom Verbot ausgenommen, versichert der Polizeisprecher. „Das gilt aber auch für die Bankangestellte, die zum Schutz einen Pfefferspray bei sich hat“, erklärt er.