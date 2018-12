„Linz liebt sein Theater“: 19.500 Unterschriften gegen Kürzungen

Konkret geht es um den Theatervertrag, der regelt, dass die Stadt jährlich 14 Millionen Euro an die TOG zahlt. Im Gegenzug überweist das Land rund sieben Millionen an die städtische Event-Firma LIVA sowie das Brucknerhaus. Rechne man die 1,2 Millionen Euro zusätzlichen Zuschuss an das städtische Ars Electronica Center (AEC) durch das Land ein, lägen die von Linz getragenen Mehrkosten bei rund 5,6 Millionen Euro, rechnete Stefan Giegler, der Fraktionsvorsitzende und Kultursprecher der SPÖ Linz vor. Der sogenannte Theatervertrag sei nur ein Fallbeispiel für die Schieflage in der Finanzbeziehung mit dem Land. Insgesamt bekomme die Stadt Linz aufgrund der komplizierten Finanzverflechtungen im kommenden Jahr um 88 Millionen weniger als sie an das Land überweist.

Am heutigen Dienstag wird auch FPÖ-Vizebürgermeister Detlef Wimmer bei einer Pressekonferenz an der Seite Lugers die angeblich ungerechten Transferzahlungen des Landes anprangern.