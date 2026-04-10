Großeinsatz wegen Mann mit Langwaffe in Linz

Der "Spaß" eines bereits mit einem Waffenverbot belegten 19-Jährigen hat am Freitag im Linzer Stadtteil Urfahr zu einem Polizei-Großeinsatz geführt. Ein Passant hatte Alarm geschlagen, weil er einen Mann mit einer Langwaffe auf der Hauptstraße gesehen hatte - wie sich herausstellte, war es ein junger Syrer. Als Spezialkräfte der Polizei in Schutzausrüstung bei diesem klingelten, sagte er, er verstehe die Aufregung nicht, berichtete die Exekutive.

Der 19-Jährige ließ die Beamten in die Wohnung, wo im Wohnzimmer eine täuschend echt aussehende Airsoft-Waffe gefunden wurde. Es habe sich nur um Spaß gehandelt, sagte der Mann. Er muss nun die Kosten des Einsatzes zahlen und wird wegen Verwaltungsübertretungen angezeigt.