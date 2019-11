Lebenshilfe fordert 500 neue Wohnplätze für Behinderte

Über die Bezirkshauptmannschaften gibt es landesweit derzeit eine Liste mit

3.800 Bewerbungen für Behinderten-Wohnplätze mit unterschiedlicher Dringlichkeit. „Da werden auch schon Kleinkinder und Jugendliche von den Eltern vorsorglich angemeldet“, erklärt LH-Geschäftsführer Gerhard Scheinast. Wirklich dramatisch sei die Situation aber in zahlreichen Familien, wo die inzwischen alt gewordenen Eltern ihre behinderten Kinder seit Jahrzehnten betreuen, und sich nun um deren Zukunft sorgen. „Wir erleben erstmals das Phänomen, dass diese Kinder ins Pensionsalter kommen“, erklärt Stockinger.

Ziel dürfe es aber nicht sein, Menschen mit Einschränkungen erst im Alter ein eigenständiges Leben

in betreuten Wohnanlagen anzubieten, „das sollten wir ihnen schon in jüngeren Jahren ermöglichen“, fordert Präsidentin Scheidl. Ein Hauptgrund für das Defizit an derartigen Spezialwohnungen sei, dass in Jahren 2009 bis 2015 keine einzige öffentliche Behindertenwohnung errichtet worden sei.

Aktuell gibt in OÖ rund 1.500 solcher Wohnungen, die restlos ausgebucht sind. Ziel müsse es sein, 2.500 zu bekommen, sagen die LH-Verantwortlichen. Klar sei aber auch, dass dem Land dadurch nicht nur hohe Kosten für die Errichtung, sondern auch für das Betreuungspersonal entstehen. Stockinger: „Diese Budgets und auch das Personal gibt es derzeit nicht“.