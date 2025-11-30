Altbauer (80) stürzte im eigenen Stall 6 Meter in den Tod

Ein pensionierter Landwirt ist am Samstag im obersteirischen Lassing (Bezirk Liezen) im Stall mehrere Meter tief auf den eingestreuten Betonboden des Jungviehs gestürzt und ums Leben gekommen. Angehörige hatten den 80-Jährigen entdeckt, doch der gerufene Notarzt konnte dem Bauer nicht mehr helfen. Der Steirer starb noch an der Unfallstelle, hieß es am Sonntag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der Senior war gegen 11 Uhr über das ebenerdig gelegene Heu- und Strohlager auf eine Holzplattform gestiegen. Von dort wollte er die Jungtiere beobachten, doch aus unbekannter Ursache fiel er etwa sechs Meter tief auf den Stallboden.

Als die Angehörigen ihn fanden, lag er schwer verletzt und bewusstlos zwischen dem Jungvieh. Obwohl das Rote Kreuz sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz waren, gab es für den 80-Jährigen keine Hilfe mehr. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.