„Lasse mir von Stelzer keine Bedingungen stellen“

Es gilt jetzt einmal die neue Behörde strukturell aufzubauen. Das ist keine einfache Angelegenheit. Weil zusätzliche Bereiche wie der Kindergarten in die neue Behörde integriert werden. Wie schaut zukünftig die Schulaufsicht aus, wie die neuen fünf Bildungsregionen?

Wirtschaft und Industrie sehen in der Lehrergewerkschaft Blockierer, die sich jeglichen Veränderungen widersetzen.

Ich formuliere es anders. Wir sagen nicht zu jeder Änderung ja. Eine Änderung um der Änderung Willen bedeutet nicht automatisch etwas Besserer als das, was wir haben. Wir haben ein hervorragendes Schulsystem, das wir verbessern können. Es hat mir aber noch nie jemand erklären können, warum Österreich zu einem der besten, sichersten, sozialsten Ländern der Erde geworden ist. Dafür sind nicht die Wirtschaftskapitäne verantwortlich, sondern die Menschen, die alle durch unsere Schulen gegangen sind. Sie konnten sich nicht nur beruflich, sondern auch menschlich so qualifizieren, dass wir in einem so großartigen Land leben dürfen.

Ich bin permanent im Dialog mit Wirtschaft und Industrie. Es gibt aber Dinge, die im Sinne der Menschenbildung nicht ganz in Richtung der Wirtschaft laufen. Meine Lehrerinnen und Lehrer, viele Eltern und Schüler etwarten, dass ich mich in diese Richtung äußere. Die erfolgreichen Ideen in der Schulreform der vergangenen Jahre sind aus den Reihen der Lehrervertretung gekommen.