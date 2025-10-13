Ernte Top, Umstände Flop: So geht es Oberösterreichs Ackerbauern

Derzeit ist Hochsaison bei den heimischen Ackerbäuerinnen und - bauern. Auf den Feldern gibt es allerhand zu tun. Die Ernte will eingebracht werden. Obwohl die Erträge aufgrund guter Witterungsverhältnisse heuer überdurchschnittlich sind, gibt es doch einige dunkle Wolken am Horizont. Speziell die Preisentwicklung beim Weizen liegt den Landwirten schwer im Magen. Immerhin hat der sich in den vergangenen Jahren alles andere als positiv entwickelt.

Der Negativtrend setzt sich heuer fort. "Man kann sagen, dass der Weizenpreis seit 2020 um ein Drittel gesunken ist", sagt der Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) OÖ, Franz Waldenberger. Erdäpfel statt Zuckerrübe Der Weizen ist nicht das einzige Sorgenkind. Schlecht steht es auch um die Zuckerrübe. Die Anbauflächen werden immer weniger, in Österreich dürfte die Zuckerproduktion im Vergleich zum Vorjahr um rund 40 Prozent zurückgehen. Immer mehr Landwirte weichen deshalb auf den Anbau von Erdäpfeln aus. Da gibt es aber europaweit eine Überproduktion, was sich wiederum auf die Preise auswirkt.

Körnermais bringt heuer erstaunliche Erträge.

"Die finanzielle Situation im Ackerbau bleibt angespannt", so Waldenberger, "Laut Grünem Bericht 2025 liegt das Einkommensniveau im Marktfruchtbau um 20,6 Prozent unter dem Dreijahresschnitt, während der Durchschnitt aller landwirtschaftlichen Betriebe ein leichtes Plus von 3,3 Prozent verzeichnet."