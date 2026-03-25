Wie schaut das neue OÖ-Dirndl aus? Diese 7 Designs stehen zur Auswahl

Zuerst waren die Männer dran. 2024 wurde der Landesanzug der Oberösterreicher gekürt, damals konnte Designerin Konstanze Marko das Rennen für sich entscheiden und mit ihrem Entwurf in dunkelblau-schwarz mit Stickereien überzeugen. Schon damals stellte sich die Frage: Was ist mit der Oberösterreicherin? Darauf gibt es jetzt eine Antwort. Zwischen August und Oktober des Vorjahres war ein Design-Wettbewerb in Oberösterreich ausgeschrieben, 46 Einreichungen gab es.

Unter dem strengen Urteil der Jury wurden schlussendlich sieben Entwürfe, die anonym vorgestellt worden waren, ausgewählt. Die Designerinnen hatten bis Ende Februar Zeit, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Nun kann die Ausstellung "Die Oberösterreicherin.Dirndl.Kleid" im Linzer Schlossmuseum eröffnet werden. Jeder kann abstimmen Jeder Gast bekommt einen Jeton, mit dem er oder sie für sein Lieblingsmodell abstimmen kann. Alle Designs, samt zweier Talenteförder-Modellen, sind im Schlossmuseum ausgestellt, in einem Video erklären die einzelnen Designerinnen ihre Ideen und Zugänge zur Thematik.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OÖLKG/Michael Maritsch Entwurf von Marie Wagner Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OÖLKG/Michael Maritsch Modell von Susanne Strutzenberger Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OÖLKG/Michael Maritsch Entwurf vom Heimatwerk OÖ Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OÖLKG/Michael Maritsch Modell von Sahra Burgstaller Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OÖLKG/Michael Maritsch Entwurf von Konstanze Marko Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OÖLKG/Michael Maritsch Design von Christa Roiser Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OÖLKG/Michael Maritsch Design von Selina Huss