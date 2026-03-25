Oberösterreich

Wie schaut das neue OÖ-Dirndl aus? Diese 7 Designs stehen zur Auswahl

In einer Ausstellung im Linzer Schlossmuseum stimmt das Publikum über die Entwürfe der Designerinnen zur neuen Landestracht ab.
Claudia Stelzel-Pröll
25.03.2026, 12:57

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Mehrere Kleider in einer Ausstellung

Zuerst waren die Männer dran. 2024 wurde der Landesanzug der Oberösterreicher gekürt, damals konnte Designerin Konstanze Marko das Rennen für sich entscheiden und mit ihrem Entwurf in dunkelblau-schwarz mit Stickereien überzeugen. Schon damals stellte sich die Frage: Was ist mit der Oberösterreicherin?

Darauf gibt es jetzt eine Antwort. Zwischen August und Oktober des Vorjahres war ein Design-Wettbewerb in Oberösterreich ausgeschrieben, 46 Einreichungen gab es.

Neuer Landes-Anzug gesucht: Der Oberösterreicher

Unter dem strengen Urteil der Jury wurden schlussendlich sieben Entwürfe, die anonym vorgestellt worden waren, ausgewählt. Die Designerinnen hatten bis Ende Februar Zeit, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Nun kann die Ausstellung "Die Oberösterreicherin.Dirndl.Kleid" im Linzer Schlossmuseum eröffnet werden.

Jeder kann abstimmen

Jeder Gast bekommt einen Jeton, mit dem er oder sie für sein Lieblingsmodell abstimmen kann. Alle Designs, samt zweier Talenteförder-Modellen, sind im Schlossmuseum ausgestellt, in einem Video erklären die einzelnen Designerinnen ihre Ideen und Zugänge zur Thematik.

46-223763530

Entwurf von  Marie Wagner

46-223761786

Modell von Susanne Strutzenberger

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Entwurf vom Heimatwerk OÖ

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Modell von Sahra Burgstaller

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Entwurf von Konstanze Marko

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Design von Christa Roiser

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Design von Selina Huss

"Was wir hier sehen, ist oberösterreichische Handwerkskunst auf höchstem Niveau", sagt Maria Burger, Landesinnungsmeisterin für Mode und Bekleidungstechnik bei der Wirtschaftskammer. Das reiche vom Entwurf, über Stoff, Schnitt, Druck und das Nähen selbst. 

Mieder und historische Drucke

"Wir haben einen reichen Schatz an Textilkultur in OÖ und viele besondere Stoffe, die noch direkt bei uns produziert werden", ergänzt Thekla Weissengruber, Kuratorin der Ausstellung.

Ergänzend zu den neuen, frischen Modellen wird im Raum daneben der geschichtliche Aspekt des Dirndls aufgearbeitet, mit Miedern, Kleidern, Bildern und historischen Drucken.

Am 26. Oktober endet die Ausstellung und damit auch die Möglichkeit, für die neue Landestracht "Die Oberösterreicherin" abzustimmen. Danach wird das Ergebnis bekannt gegeben und das Siegermodell darf künftig in allen Schneiderei-Betrieben Oberösterreichs gefertigt werden.

Linz Ausstellung
kurier.at, c.stelzel-proell  | 

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