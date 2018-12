Landeshauptmann Stelzer steht zu Stadionwunsch des LASK

Linz.

Informationsoffensive des Vereins lässt Kritik an Plänen für neues Stadion nicht verstummen.Weder „schlüssiger noch sinnvoller“ sind für den Linzer Neos-Fraktionschef Lorenz Potocnik die Stadionpläne des Bundesliga-Vereins LASK geworden. Nach montagelangem Schweigen hat sich der Klub wieder zu seinem Projekt zu Wort gemeldet. Der auf massive öffentliche Zuschüsse angewiesene 45 Millionen Euro-Bau, der beim Linzer Naherholungsgebiet Pichlingersee errichtet werden soll, bleibe auch nach den nun veröffentlichten neunseitigen Erläuterungen des LASK „aller Wahrscheinlichkeit nach nicht genehmigungsfähig“, behauptet Potocnik.

Der Neos-Mann hat zuletzt im Linzer Gemeinderat per Antrag eine Volksbefragung zum Stadionbau auf den Weg gebracht. Er kritisiert, dass der LASK in seiner Aussendung zwar behauptet, unter 28 geprüften Standorten das Areal am Pichlingersee als das am besten geeignete ausgelotet zu haben, aber weder Ergebnisse noch das Prüfbüro genannt hat.

Der LASK dürfte nun zum geplanten Stadionneubau die Taktik geändert haben. Man habe jetzt genug Tatsachen auf dem Tisch liegen, um sich gegen die Unterstellungen, Diffamierungen und kreditschädigende Aussagen zur Wehr setzten zu können, stellte der Verein im veröffentlichten Frage-Antwort-Katalog den Kritikern die Rute ins Fenster. Potocnik wurde namentlich aber nicht genannt. Dieser reagiert trotzdem: „Die Nerven liegen offenbar derart blank, dass man jetzt Kritikern auch noch juristisch droht“, sagt Potocnik.

In die künftige Spielstätte wolle man 22 Millionen Euro eigenes Geld investieren, hieß von Seiten des LASK. Nicht nur die LASK GmbH. benötige ab 2022 aus wirtschaftlichen Gründen die Spielstätte, auch Oberösterreich brauche ein „Landesstadion“, um im Bundesländervergleich nicht zurückzufallen.