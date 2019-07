Land und ÖBB stecken 600 Millionen Euro in die Nebenbahnen

Mit einem Investitionspaket in der Höhe von 600 Millionen Euro sollen bis zum Jahr 2030 die Nebenbahnen in Oberösterreich modernisiert werden. „ Klimawandel heißt Sinneswandel“ nannte Landeshauptmann Thomas Stelzer einen der Gründe für das größte je in OÖ ausverhandelte Schienen-Investiotionspaket. Das Land wird 137 Millionen Euro des beitragen, ÖBB und Bund übernehmen den größeren Teil.