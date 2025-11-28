Die heutige Doppelhaushälfte wird von dem Besitzer als denkmalgeschütztes Gebäude, das sich "für Personen eignet, die ein Gebäude mit Geschichte suchen" angeboten.

Eine Sprecherin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen bestätigte einen Bericht in den Oberösterreichischen Nachrichten (Freitag-Ausgabe), wonach man vergangene Woche von dem Inserat erfahren habe.

In der am 17. November präsentierten Erweiterung und Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen ist dieses ehemalige Bordell nicht enthalten. Ob die Republik das Gebäude erwerben will, ist laut der Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, noch offen. "Wir werden diese neuen Umstände zunächst mit Historikern, Überlebensverbänden, dem Innenministerium und natürlich den Anrainern in Gusen bewerten, bevor wir eine Entscheidung treffen", wird sie in dem Bericht zitiert.