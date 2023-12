Kurios: Neuer Ofen setzte in OÖ Schrank im Nachbarzimmer in Brand

Einen neuen Holzofen für behagliche Wärme im Zimmer des 15-jährigen Sohnes. Das war die Intention seiner 32-jährigen Mutter im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich. Deshalb wurde ein neuer Ofen angeschafft und im Zimmer des Sohnes in Betrieb genommen.

Aber schon in der ersten Nacht drang Rauch in den Vorraum der Wohnung. Die Mutter hielt sofort Nachschau, merkte aber rasch, dass der Rauch nicht aus dem Zimmer kam, in dem der Ofen installiert wurde, sondern aus ihrem Schlafzimmer kam.