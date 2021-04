Kulturhauptstadt Salzkammergut informiert und ersucht um Vorschläge

Seit heute, Freitag, 9. April, bis 15. Mai ist das Team der Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024 GmbH mit ihrem mobilen Studio in der ganzen Region unterwegs und besucht alle 23 beteiligten Gemeinden. “Die Kulturhauptstadt Europas hat zum Ziel, die Vielfalt von Lebensrealitäten in Europa sichtbar zu machen, gegenseitiges Verständnis zu fördern und nachhaltige Impulse zur Regionalentwicklung zu setzen", so das Team zu seiner Aufgabenstellung. "Was auch immer die Menschen uns auf diesem Weg mitgeben wollen, wir stehen für Fragen und Anregungen vor Ort zur Verfügung." Die Besucher können einzeln in das mobile Studio eintreten und ihre Videobotschaften aufnehmen.