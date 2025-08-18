Der Chemieingenieur Ulrich Kubinger, inzwischen mit zwei Ehrendoktoraten und einem Professorentitel geadelt, spielt in der Aufbereitung von Abwässern in Kläranlagen in einer eigenen Liga. 1992 hat der 68-Jährige seine Firma VTA gegründet und sie Schritt für Schritt erweitert. In das Firmengelände in Rottenbach (Bez. Grieskirchen) an der Bundesstraße 137 hat er bisher 160 Millionen Euro investiert.

Nun lässt er mit einer weiteren Innovation aufhorchen. Zur Erstpräsentation „im kleinen, bescheidenen Rahmen“ hatte Kubinger, geboren und aufgewachsen in Wendling, einen prominenten Gast auf das Firmengelände geladen: Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer. Obwohl mit 8 Uhr die Stunde eine morgendliche war, war Kubinger bereits voll in Fahrt. „Wir erleben hier heute eine Weltsensation“, sagte er. „Diplomingenieur Saric hat mit seinem Team eine Vision umgesetzt. Es ist gelungen, aus Abwasser kontinuierlich Wasserstoff herzustellen. Wir können aus einem Liter Abwasser 400 Liter Wasserstoff mit 99,9 Prozent Reinheit produzieren.“

Niemand auf der Welt habe dies zuvor geschafft. „Wir machen aus Stromfressmaschinen, die die Kläranlagen bisher waren, Stromproduktionsmaschinen“ so Kubinger. „Und es ist eine CO 2 -Vermeidungsmaschine. Denn wir stellen Wasserstoff ohne Energie her. Der Prozess läuft chemisch-physikalisch ab. Es wird Wärme bis zu 80 Grad Celsius frei. Sie wird von Wärmetauschern benützt, um etwas zu beheizen oder eine Kraft-Wärme-Kupplung zu betreiben. Die Restprodukte von Metallwerken, zum Beispiel von Aluminiumwerken, werden von uns verwendet, um den Wasserstoff mitzuerzeugen. Es braucht keinen weiteren Schmelzvorgang. Hier vermeiden wir neuerlich CO 2 .“ Der Zuckerhut an der Sache sei, dass das Nebenprodukt, das entstehe, ein hochwertiges Veredelungsmittel seit, nämlich Phosphor. „Die Klärwerke brauchen damit keine Chemie mehr zukaufen, denn der dafür notwendige Phosphor wird hier hergestellt.“

