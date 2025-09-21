Kubinger: Ehrgeiz ist meine Brennstoffzelle

„Die treibende Kraft in mir ist der Ehrgeiz. Er ist meine Brennstoffzelle.“ Es sei wichtig, nicht geizig zu seinen, sondern ehrgeizig. Ulrich Kubinger, Gründer des Abwasserreinigungsunternehmens VTA, gab in seiner Begrüßung beim Unternehmertreffen Dienstagabend in seiner Firma Einblicke in sein Denken.

Gottesgabe

„Man muss innovativ sein, wir dürfen uns nicht aufgeben“, meinte der 68-Jährige. „Ich habe die Gottesgabe, immer neue Ideen zu haben.“ Er dankte seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sie würden respektiert. Und er bekannte sich öffentlich zu seiner Religiosität: „Ich bekreuzige mich vor jedem Kreuz.

Die VTA habe nun in Ludwigshafen den Chemiebetrieb Alucom AG übernommen, der über einen Hafen- und Gleisanschluss verfüge. Das ermögliche ganz neue Möglichkeiten. Die VTA habe nun auch den Zuschlag für die Reinigung von fünf Kläranlagen in Chicago bekommen. Das Unternehmen sorge für die Abwasserreinigung von insgesamt 250 Millionen Menschen.