Kollision zwischen Auto und Linienbus: Zwölf Verletzte in Alkoven

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Donnerstag in Alkoven (Bezirk Eferding) zwölf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Unfallursache war unklar, berichtete die Polizei am Freitag. Der Bus und das Auto waren auf der Eferdinger Straße (B129) in unterschiedlichen Fahrtrichtungen unterwegs. Wieso die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, muss erst geklärt werden.