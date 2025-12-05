Kollision zwischen Auto und Linienbus: Zwölf Verletzte in Alkoven
Auf der Eferdinger Straße ereignete sich ein Unfall mit mehreren Verletzten. Warum die beiden Fahrzeuge ineinanderkrachten, ist noch unbekannt.
Zusammenfassung
- Zwölf Verletzte bei Kollision zwischen Pkw und Linienbus in Alkoven, zwei davon schwer.
- Unfallursache noch unklar, Polizei ermittelt zum Hergang auf der Eferdinger Straße (B129).
- Schwer verletztes Ehepaar im Auto eingeklemmt, Buslenker und neun Passagiere leicht verletzt.
Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus sind am Donnerstag in Alkoven (Bezirk Eferding) zwölf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Unfallursache war unklar, berichtete die Polizei am Freitag. Der Bus und das Auto waren auf der Eferdinger Straße (B129) in unterschiedlichen Fahrtrichtungen unterwegs. Wieso die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, muss erst geklärt werden.
Der 70-jährige Pkw-Lenker und seine 67-jährige Frau, die am Beifahrersitz saß, wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Buslenker und neun Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Der Chauffeur und ein Fahrgast sowie das schwer verletzte Ehepaar wurden ins Spital gebracht.
