Koalitionspoker um Linzer Ost-Tangente

Mit einem Mobilitätspaket wollen Asfinag und Land Oberösterreich unter anderem die Kapazitäten der völlig überlasteten hochrangigen Straßen im Großraum Linz erhöhen. Bei der Präsentation des Maßnahmenkatalogs richteten Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) und Verkehrslandesrat Günther Steinkellner ( FPÖ) einen Appell an die künftige Bundesregierung die gewünschte, aber politisch umstrittene Ostumfahrung von Linz in die Liste der dringlichen Bundesstraßenprojekte aufzunehmen. Aktuell ein heikles Unterfangen: Haben doch die Grünen in OÖ Verhinderung der Linzer Osttangente als eine ihrer großen Koalitionsbedingungen einzementiert. Die Tangente sei verkehrspolitisch ein völlig falsches Signal, wettern sie.

Doch die Zeit drängt. Denn mittlerweile baut Tschechien die Autobahn D3 von Prag Richtung österreichische Grenze aus und soll 2025 bei Wullowitz ankommen. Deshalb müsse die Nord-Südachse durch OÖ rasch ausgebaut werden, forderte Stelzer. Dafür muss die S10 zwischen Freistadt und der Grenze noch sieben Kilometer ausgebaut werden. Und in Linz gelte es, die Ostumfahrung mit der Anbindung an die A1 zu schaffen, so Stelzer.