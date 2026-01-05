Aus bayrischer Klinik geflohener Straftäter in Oberösterreich gefasst

Ein im September 2021 aus einer psychiatrischen Klinik im niederbayerischen Mainkofen geflohener Strafgefangener ist am Montag in Oberösterreich von Zielfahndern des Landeskriminalamtes festgenommen worden.

Es handelte sich dabei um einen polnischen Staatsangehörigen. Dieser wurde vom Amtsgericht München unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten sowie zur Unterbringung in der Klinik verurteilt.