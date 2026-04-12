"KI muss in die Unternehmen"

„Oberösterreich verfügt über exzellentes Wissen zur Künstlichen Intelligenz (KI), doch bei der Überführung dieses Wissens in Produktivität, wie von Politik und Wissenschaft gefordert, hapert es gewaltig: Viele Unternehmen, seien es kleine oder mittlere oder auch Industriebetriebe, stehen dem Thema nach wie vor skeptisch gegenüber.“

Sepp Hochreiter, KI-Pionier der Johannes-Kepler-Universität (JKU), sieht im KURIER-Gespräch nur zwei Möglichkeiten, wie man KI in die Firmen reinbringt: „Entweder man gibt ihnen ein Leckerli oder der Leidensdruck ist so hoch, dass sie von sich aus kommen.“

Aufgeschlossene Junge Er warnt: „Viele Firmen merken nicht, wie wichtig KI für sie ist, um effizienter und damit im Wettbewerb stärker zu werden.“ Es werde geblockt – oft von oben, denn junge Mitarbeiter seien dem Thema viel aufgeschlossener und bringen es oft auch selbst in die Firma hinein. Das sei durchaus auch eine Mentalitätsfrage in Österreich, so Hochreiter: „Wir sehen, dass das in Südostasien und den USA ganz anders ist.“ Auch Frankreich und Großbritannien seien bei KI aufgeschlossener.

Für Plattform Hochreiter wünscht sich ein Institut bzw. eine Plattform, bei der Firmen und Unis zusammenarbeiten. „Auch Firmen sollen sich dort untereinander über ihre KI-Erfahrungen austauschen,“ so der KI-Professor. In dieselbe Kerbe schlug Wirtschaftswissenschafter Teodoro Cocca bei der Präsentation der nächsten Schritte der KI-Strategie des Landes: „Die Produktivität am Standort muss erhöht werden, indem die Innovationskraft der Hochschulen in die Wirtschaft überführt wird.“ Dazu sei nicht nur Geld von Risikokapitalgebern („Venture Fonds“) nötig. Cocca: „Wir haben zuletzt viele Gespräche geführt, nach München und Zürich geschaut und festgestellt: Entscheidend ist die Verzahnung von Talent, Innovation und Kapital. Sie ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Land OÖ/Max Mayerhofer Cocca, Stelzer und Brandstetter (v.l.) bei der Präsentation der KI-Kampagne "WunderKInd".