Manche denken sich auch Sachen aus, die nicht so cool sind. Aber grundsätzlich ist Denken etwas Schönes und Menschen können wirklich froh sein, dass sie es können. Doch heutzutage ist vielen von ihnen das Selberdenken schon ein bisserl lästig, und daher haben sie Maschinen erfunden, die das Nachdenken übernehmen sollen. Als Puppe brauche ich ja nicht denken, ich mache ohnehin nur das, was die Menschen von mir wollen. Da könnte ich eigentlich recht froh sein, denn ich brauch’ kein schlechtes Gewissen haben, wenn einmal etwas schiefläuft, und das ist das schon recht praktisch.

Die Denkmaschine

Aber das ständige Nichtdenkenmüssen ist mir manchmal zu langweilig, daher ist mir die Idee gekommen, ich könnte so eine Denkmaschine einmal fragen, wie ich es schaffe, auch so denken zu können wie Menschen. Und weil ich eine höfliche Figur bin, habe ich beschlossen, die Maschine freundlich anzusprechen. Aber wie soll ich sie nennen? Kleines Instrument? Nein, das gefällt mir nicht, ich brauche einen netten Namen. Also nenne ich die Maschine einfach Klausi, oder vielleicht Kurti?

Kurti! Das gefällt mir. Kurti ... und dann noch irgendwas. Ja genau, ich nenne diese Denkmaschine Kurti Irgendwas, kurz K.I. „Hallo K.I.“, habe ich also gefragt, „wie lerne ich zu denken wie ein Mensch?“ Sofort war die Antwort da: „Das ist eine gute Frage.“ Und dann kamen nur mehr viele Punkte ... Jetzt bin ich so gescheit wie vorher. Ich bleib“ doch lieber der Seppy, der nicht denken kann, denk’ ich mal.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.