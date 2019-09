Kepleruni wirbt um Studenten in der Wiener Postsparkasse

Eine hohe Erwartungshaltung hat Lukas an die neue Bundesregierung bzw. den neuen Wissenschaftsminister. „Das ist nicht nur eine Frage der Wissenschaft, sondern des Wirtschafts- und Industriestandortes Oberösterreich“, sagt Lukas. „ Oberösterreich ist der leistungsfähigste Standort in Österreich. Solche Standorte brauchen immer auch eine europäische Spitzenuniversität.“ Das sei so in den USA und in Europa. „Wir machen mit der ersten technologischen Universität Österreichs der Regierung ein sehr attraktives Angebot für den Gesamtstandort. Wir wollen die Regierung überzeugen, dass die weitere Stärkung der JKU eine weitere Stärkung dieses Standorts ist, die wir dringend brauchen.“