KeKelit: Innovation und Familiensinn

KeKelit hält mehr als 150 Stammpatente. Jedes Jahr kommen zehn bis 15 dazu. „Wir machen 25 Prozent des Umsatzes mit Produkten, die nicht älter sind als fünf Jahre. Der Innovationsprozess ist in unserer DNA, das war bei meinem Vater schon so. Meine Kinder sind genauso gepolt. Wir betreiben Innovation mit den konservativen Werten eines Familienunternehmens.“ Wie sehen diese aus? „Beständigkeit, Loyalität, flexible Arbeitszeitmodelle, schnelle Entscheidungsprozesse, Verständnis für individuelle Mitarbeiterprobleme.“ Zu den Führungskräften gehört auch der ehemalige Linzer Vizebürgermeister Christian Forsterleitner.

Pandemie sorgt für Probleme in Asien

In Asien stockt es derzeit wegen der Pandemie. Singapur ist für KeKelit einer der entscheidenden Märkte. Entlang der Formel-I-Strecke stehen 30 mehrgeschoßige Gebäude mit KeKelit-Rohren. Die Teile kommen aus Linz (380 Mitarbeiter) und aus dem Werk in Malaysia (200 Mitarbeiter). Die Bevölkerung von Singapur ist zwar weitgehend durchgeimpft , aber es gibt keine Bauarbeiter, die pandemiebedingt nicht einreisen dürfen. KeKelit betreibt 17 Büros weltweit, zuletzt wurde eines in Nigeria eröffnet. Afrika benötigt sauberes Trinkwasser.

Kein Streit in der Familie

In manchen Familienunternehmen herrscht Krieg zwischen den Geschwistern, nicht so bei KeKelit. „Gott sei Dank hat es das in den vergangenen drei Generationen nicht gegeben, in der vierten Generation, bei meinen Kindern, wird es das auch nicht geben. Ich habe nun bereits vier Enkelkinder. Ich kann nur hoffen, dass wir im Unternehmen so viele verschiedene Bereiche haben, dass für jede/n etwas dabei ist.“

Gemeinsames Mittagessen, Treffen am Wochenende

Die Familienmitglieder treffen sich im Werk täglich zum Mittagstisch und jedes Wochenende im Haus der Mutter. Dazu kommen die gemeinsamen Weihnachts- und Sommerurlaube (Kitzbühel bzw. Toscana). Eggers Ziel ist es, dass die Kinder das Unternehmen weiterführen, auch im geistigen Sinn. Das Unternehmen soll bis 2030 -neutral werden. Als Eishockeysponsor ist KeKelit vorerst ausgestiegen, unter einer neuen Black-Wings-Führung kann sich Egger eine Rückkehr vorstellen.