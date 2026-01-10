Eingeschlafen: Junge Lenkerin (19) fuhr Bub (9) auf Gehsteig nieder
Der Wagen kam von der Straße ab, geriet auf den Gehsteig und erfasste den Buben. Die Fahrerin musste aus dem Auto befreit werden.
Ein neunjähriger Bub ist am Freitag in Katsdorf (Bez. Perg) auf dem Gehsteig von einem Auto niedergefahren und verletzt worden. Die 18-jährige Lenkerin dürfte am Steuer kurz eingenickt sein. Dadurch kam der Wagen von der Straße ab, geriet auf den Gehsteig und erfasste den Buben.
Danach prallte er noch gegen eine Mauer und überschlug sich. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Die beiden Verletzten wurden in Linzer Spitäler gebracht, informierte die Polizei.
