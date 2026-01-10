Ein neunjähriger Bub ist am Freitag in Katsdorf (Bez. Perg) auf dem Gehsteig von einem Auto niedergefahren und verletzt worden. Die 18-jährige Lenkerin dürfte am Steuer kurz eingenickt sein. Dadurch kam der Wagen von der Straße ab, geriet auf den Gehsteig und erfasste den Buben.