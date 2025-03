Kardinal Nemet kritisiert die Rechtspopulisten

„Die Atmosphäre der Angst, die diese neue Ideologie schürt, steht in krassem Widerspruch zu den Worten Jesu: Habe keine Angst, ich habe diese Welt gerettet.“ Es sei skandalös, so der Kardinal, dass kirchliche Persönlichkeiten, auch auf den höchsten Ebenen, ungerechte und sogenannte heilige Kriege unterstützten, sogar gegen Christen derselben Religion und damit den öffentlichen Diskurs von Religion lenkten und bestimmten.

Die zentrale Aufgabe der Christenheit bestehe darin, den Glauben sowohl verbal als auch durch Handlungen zu kommunizieren. „Das soll lebensrelevant, nicht exklusiv, sondern inklusiv, ermutigend und nicht entmutigend erfolgen. Dabei sollte die Angst vor Misserfolg oder das Gefühl, in der Minderheit zu sein, nicht hinderlich sein.“ Es sollte ein „starkes Europa“ gestaltet werden, das keine Illusion sei, „aber auch zu keinem Schlamm-Schlachtfeld der Rechtspopulisten wird“.

Gewaltiger Prozess

Zu Beginn seiner Rede sagte der Kardinal: „Wir befinden uns in einem gewaltigen Geburtsprozess, der eine neue Welt hervorbringen vermag, die jedoch noch keine klare Form angenommen hat. Viele Menschen sagen heute vielleicht, es geht nur um vier Jahre, danach wird alles zum Alten zurückkehren. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass eine Rückkehr kaum möglich sein wird.“

Europa ist für ihn, der als katholischer Ungar in der Vojvodina (autonome Provinz in Serbien mit der Hauptstadt Novi Sad) aufgewachsen und 1982 der Ordensgemeinschaft der Steyler Missionare beigetreten ist, „weit mehr als ein geografisches Konzept oder eine politische Union“, sie sei eine „Gemeinschaft, die auf einer tiefen Verwurzelung in gemeinsamen zivilisatorisch-kulturellen Werten basiert“. Dazu gehörten die „unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen, die Freiheit, die den Respekt vor anderen einschließt, das Streben nach Gemeinwohl und die freie Religionsausübung“.

Der Orden schickte Nemet 1977 nach Polen und dann weiter nach Rom. Drei Jahre war er auch auf den Philippinen, tätig an der katholischen Universität. „Dort habe ich entdeckt, dass die Filipinos keine Ferien oder Urlaub haben, dass sie fast keine Sozial- oder Krankenversicherung besitzen, von einem Pensionsfonds nicht einmal zu reden. Da habe ich den Sozialstaat in Europa zu schätzen gelernt.“