Trauriges Ende einer Kajakexpedition: Oberösterreicher verunglückt

Am Wochenende musste die Familie des 24-Jährigen die traurige Nachricht bekanntgeben: Der junge Mann, der mit einem Kajak von Linz nach Istanbul paddeln wollte, ist tot.

Laut ORF geht man von einem Tauchunfall aus, der sich in Zarewo (Bulgarien) ereignet haben soll. Der junge Mann aus dem Bezirk Steyr-Land wäre nur noch knapp 160 Kilometer von seinem Ziel Istanbul entfernt gewesen.

Wie es zu dem Unglück kam, war am Montag noch nicht bekannt. Der 24-Jährige ist am 6. Juni mit dem Kajak aufgebrochen, über soziale Medien ließ er an seinem Abenteuer teilhaben.