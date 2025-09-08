Oberösterreich

Trauriges Ende einer Kajakexpedition: Oberösterreicher verunglückt

Donau in Linz, im Hintergrund Häuser
24-Jähriger war von Linz nach Istanbul unterwegs. Der tödliche Unfall ereignete sich in Bulgarien, etwa 160 Kilometer vor dem Ziel.
08.09.25, 09:16
Kommentare

Vor wenigen Wochen schickte der Oberösterreicher Nachrichten und Bilder: "Lieben Gruß zwischen meterhohen Wellen."

Am Wochenende musste die Familie des 24-Jährigen die traurige Nachricht bekanntgeben: Der junge Mann, der mit einem Kajak von Linz nach Istanbul paddeln wollte, ist tot.

Unter Stein gedrückt: Kajakfahrer in Salzburg tödlich verunglückt

Laut ORF geht man von einem Tauchunfall aus, der sich in Zarewo (Bulgarien) ereignet haben soll. Der junge Mann aus dem Bezirk Steyr-Land wäre nur noch knapp 160 Kilometer von seinem Ziel Istanbul entfernt gewesen.

Wie es zu dem Unglück kam, war am Montag noch nicht bekannt. Der 24-Jährige ist am 6. Juni mit dem Kajak aufgebrochen, über soziale Medien ließ er an seinem Abenteuer teilhaben.

(kurier.at, eh)  | 

Kommentare