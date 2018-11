Käferschäden: Stadt muss 40 Hektar Wald nachpflanzen

Die extreme Hitze der vergangenen beiden Sommer, Baumkrankheiten und der Borkenkäfer setzen der „grünen“ Stadt Linz zu. Fast 50 Prozent des 96 Quadratkilometer großen Stadtgebietes sind von Wald, Parks und Grünflächen bedeckt. Ein neues komplexes Baumpflanzkonzept, das die städtische Abteilungen vernetzt, soll nun helfen diese Flächen als urbane Klimaanlagen, Naherholungsoasen oder Trinkwasserfilter zu retten.

War es die Trockenheit im innerstädtischen Bereich, so setzten Borkenkäfer und das Eschentriebsterben den Bäumen an den Randlagen massiv zu. „Wir haben 40 bis 50 Prozent der Fichten verloren“, berichtet Stadtförster Rudolf Horner. So wie in den zahlreichen Privatwäldern mussten auch in den 500 Hektar umfassenden stadteigenen Wäldern große Flächen abgeholzt werden. 40 Hektar oder eine Fläche von 555 Fußballfeldern müssen nun neu bepflanzt werden, kündigt Horner an. „Die Linzer Bevölkerung schätzt die Lebensqualität durch die Grün- und Waldflächen. Es wird alles getan, um diese Flächen nachhaltig aufzuforsten und zu betreuen“, versichert der für die Natur- und Grünflächen verantwortliche Vizebürgermeister Bernhard Baier, ÖVP.

Nach dem von den eigenen und externen Experten ausgearbeiteten Programm werden diese Flächen in den vier Kategorien Wald, Park, Verkehrsgrün und naturnahe Fläche nach genauen Richtlinien bepflanzt und betreut. Statt der Fichte werden in den Wäldern, sofern heuer noch genug Bodenfeuchtigkeit kommt, Rotbuchen, Stieleichen, Ahorn, Lärchen Tannen und die gegen Hitze und den Borkenkäfer resistente Douglasie ausgepflanzt.