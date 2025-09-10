Sex im Schweinestall: Justizwachebeamter angeklagt

Ein Justizwachebeamter muss sich am 29. September wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und Nötigung vor dem Landesgericht Steyr verantworten. Er soll mit einer in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebrachten Frau Sex gehabt haben, bestätigte das Gericht einen Bericht der Gratiszeitung "Heute" (Mittwochausgabe). Eine weitere Untergebrachte soll er geküsst, beim Duschen beobachtet und ihr dann nahegelegt haben, nichts zu erzählen.

Derzeit nicht im Dienst

Der eine Vorfall soll sich im Herbst des Vorjahres in einer Außenstelle der Anstalt ereignet haben. Laut "Heute" sei der Mann von Kollegen in flagranti beim Sex mit der Frau im Schweinestall eines Bauernhofs, in dem die Untergebrachten mitarbeiten, erwischt worden. Die Örtlichkeit wurde vom Gericht nicht im Detail bestätigt, der Sachverhalt allerdings schon. Die Anklage geht nicht von einer Vergewaltigung aus, sondern von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr, dem die Frau aber möglicherweise nur aufgrund ihrer Situation zugestimmt habe. Dem Beamten, der derzeit krankheitsbedingt nicht im Dienst ist, wird daher der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zur Last gelegt.