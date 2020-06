"Zweifach Lebenslanger" kommt frei

Der 14. Juni 1984 war ein sommerlich warmer Tag in Redlham, Bezirk Vöcklabruck (OÖ). Als Franz R. gegen 16 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, roch es nach frisch gemähtem Gras, erinnert er sich heute, 29 Jahre später. Und er weiß noch, wie er seine Frau Gertrude (39) blutüberströmt im Vorhaus fand. Ihr wurden mehrere Stichverletzungen und Axthiebe auf den Kopf zugefügt. Ihre Hose hatte sie bei den Knien. „Es war ein Schlachtfeld“, sagt R. Seine dreijährige Tochter Barbara lag mit aufgeschnittener Kehle in der Waschküche. An der Stelle hat Franz R. später mit Nieten ein Kreuz am Fliesenboden markiert.

In der Dusche fand die Polizei eine leere Kekspackung. Der Täter dürfte sich hinter dem Duschvorhang versteckt haben, während die Mutter ihrer Tochter nach dem Rasenmähen im Waschbecken die Füße wusch. „Er hat Kekse gegessen, bevor er meine Frau und mein Kind niedergemacht hat“, sagt R. mit einem bitteren Lächeln.

Der verurteilte Mörder Franz S. ist nach insgesamt 53 Jahren Haft jetzt wieder auf freiem Fuß. „Mir fehlen die Worte. Ich muss diese Nachricht erst verdauen“, sagt der Witwer zum KURIER.