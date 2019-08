Juso-Chefin: „Bin für deutlichen Linksruck der SPÖ“

Was hält sie von Pamela Rendi-Wagner an der Spitze? „Ich finde es extrem wichtig, dass eine Frau an der Spitze ist. Ich würde mir wünschen, dass wir uns wieder lautstark in der Oppositionsrolle einfinden. Wir sollten schauen, dass wir wieder einen Linksruck schaffen.“ Eine Regierungsbeteiligung sollte die SPÖ nur bei einer klaren linken Mehrheit eingehen. „Eine Koalition mit einer ÖVP oder FPÖ kann ich mir nicht vorstellen. Man muss nicht zwingend in der Regierung sitzen, um politisch etwas voranzutreiben. Vor allem dann, wenn man ständig faule Kompromisse eingehen muss. Eine rot-grüne Koalition würde ich unterstützen.“