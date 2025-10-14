Neue Drehscheibe für Bildung in Linz: JugendService Campus eröffnet

Das war ein Hallo Dienstagmorgen an der Spittelwiese im Herzen von Linz. Wo vor vier Monaten noch Dirndlkleider und Trachtenmode verkauft wurde, ist jetzt ein Anlaufpunkt für Jugendliche und Menschen, die mit ihnen arbeiten, entstanden.

Der JugendService Campus Linz ist geöffnet und soll ab sofort zentrale Anlaufstelle für außerschulische Bildungsarbeit sein. "Jugendliche können zu den Öffnungszeiten vorbeischauen, sich informieren, Zeit bei uns verbringen. Für die Workshops selbst muss man sich natürlich anmelden", erklärt Christa Pacher-Gratzer, Leiterin des Jugendservice OÖ.