Oberösterreich: Betrunkener 16-Jähriger stürzte mit Auto in Fluss
Jugendlicher machte mit Auto seiner Mutter eine Spritztour. Der Alkoholtest ergab 1,2 Promille.
Ein betrunkener 16-Jähriger ohne Führerschein ist in der Nacht zum Sonntag im Bezirk Eferding in Oberösterreich mit einem nicht zugelassenen Pkw seiner Mutter bei winterlichen Verhältnissen von der Fahrbahn abgekommen und in die Aschach gestürzt.
Er konnte sich selbst befreien und blieb laut Polizei "wie durch ein Wunder unverletzt".
1,2 Promille im Blut
Anrainer halfen ihm aus dem eiskalten Fluss und versorgten ihn. Die Feuerwehr musste das Wrack bei widrigen Bedingungen bergen. Der Alkoholtest ergab 1,2 Promille.
