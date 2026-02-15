Oberösterreich

Oberösterreich: Betrunkener 16-Jähriger stürzte mit Auto in Fluss

Jugendlicher machte mit Auto seiner Mutter eine Spritztour. Der Alkoholtest ergab 1,2 Promille.
15.02.2026, 11:04

Polizeieinsatz mit Alkotester

Ein betrunkener 16-Jähriger ohne Führerschein ist in der Nacht zum Sonntag im Bezirk Eferding in Oberösterreich mit einem nicht zugelassenen Pkw seiner Mutter bei winterlichen Verhältnissen von der Fahrbahn abgekommen und in die Aschach gestürzt.

Er konnte sich selbst befreien und blieb laut Polizei "wie durch ein Wunder unverletzt".

1,2 Promille im Blut

Anrainer halfen ihm aus dem eiskalten Fluss und versorgten ihn. Die Feuerwehr musste das Wrack bei widrigen Bedingungen bergen. Der Alkoholtest ergab 1,2 Promille.

Alkolenker flüchtet mit drei Kindern nach Unfall in Linz
