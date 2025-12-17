Online-Spiele vor Sozialkontakten: 75% der Jugendlichen spielen täglich

Die Ergebnisse werden jährlich mit Spannung erwartet, sind sie doch auch richtungsweisend für den Umgang mit und die Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen. Heute wurde die oberösterreichische Jugend- und Medienstudienstudie präsentiert, der Schwerpunkt wurde heuer auf das Thema „Online-Spiele“ gelegt – und trifft damit die Lebensrealität der Jugendlichen.

Gaming ist längst kein beiläufiger Zeitvertreib mehr. Es ist Freizeitraum, sozialer Treffpunkt und ein Spiegel jugendlicher Lebenswelten. Damit sind aber auch viele Gefahren verbunden.