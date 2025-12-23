Ratzenböck galt als überzeugter Europäer

Ratzenböck war "überzeugter Europäer", der vor der EU-Wahl 2024 noch an die nationalen Regierungen appelliert hat, "über den Schrebergarten des eigenen Landes hinauszudenken". Europa brauche eine starke politische Mitte, radikale Bewegungen sah er eher als Schaffer denn als Löser von Problemen. Als Wunsch an die Innenpolitik formulierte er vor der Nationalratswahl 2024: "Denkt immer auch an den Tag nach der Wahl. Je mehr man sich auseinandergelebt hat, desto schwieriger ist es, wieder zusammenzufinden."

Josef Ratzenböck wurde am 15. April 1929 in Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) als Sohn eines Gast- und Landwirtes geboren. Im Oktober 1952 wurde er Mitarbeiter des damaligen ÖVP-Landesparteisekretärs und späteren Landeshauptmanns Erwin Wenzl, den er 1977 in diesem Amt beerbte. Zu den wichtigsten Aufgaben zählte in den ersten Jahren die Gründung des OÖ Seniorenbundes, der damals Rentner- und Pensionistenbund hieß. 1969 stieg er zum Landesparteisekretär auf, vier Jahre später, 1973, zog er in die Landesregierung ein und übernahm die Ressorts Finanzen und Kultur, bis er 1977 Nachfolger von Wenzl wurde. Er war seit 1954 mit Anneliese Ratzenböck verheiratet, sie haben zwei Kinder.