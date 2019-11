Johanna Haider neue Landesbäuerin

Johanna Haider ist die neue Landesbäuerin. Die 49-jährige Landwirtschaftsmeisterin und Mutter von vier Söhnen aus Engerwitzdorf (Bez. Urfahr-Umgebung) folgt Annemarie Brunner (62) aus Ried in der Riedmark nach, die seit 2003 auch dem Landtag angehört. Sie wurde einstimmig gewählt. Brunner übte die Funktion seit 2002 aus, sie gehört dem Landtag seit 2003 an. Haider dürfte den Usancen gemäß nach der Wahl 2021 in den Landtag einziehen.