Suche nach mutmaßlichem Mörder: Wie Technologie aus Linz dabei hilft

Oliver Bimber stammt selbst aus der Gegend, beruflich hat es ihn nach Oberösterreich verschlagen. Er schlug also der Polizei den Einsatz eines speziellen Kamerasystems vor. Das wurde in ein Forschungsflugzeug der FH Aachen integriert und kartierte das gesamte Areal.

"Man muss sich das so vorstellen, dass die Kamera rund 50.000 Einzelbilder mit einer Auflösung von vier Zentimetern macht. Es können also Details in einer Größe von vier Zentimetern gesehen werden", so der Uni-Professor. Auf den Bildern selbst lassen sich dann Abweichungen, sogenannte Anomalien erkennen, das könnte zum Beispiel farbige Kleidung unter einem Baum sein.

Die Kamera stammt vom DLR, alles, was im Anschluss mit den enormen Datenmengen passiert, fällt in den Verantwortungsbereich des Linzer Teams.

Daten persönlich transportiert

"Es handelt sich um 30 Terabyte an Daten, die können nicht einfach übers Internet verschickt werden. Ich habe sie persönlich von Aachen nach Linz gebracht", erklärt Bimber.