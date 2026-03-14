Jeden Tag ein bisschen besser machen

Kürzlich war der „Weltfrauentag“. Der ist sehr wichtig, weil daran erinnert wird, dass Frauen und Mädchen etwas Besonderes sind, dass sie Großartiges leisten, auch wenn sie es meist nicht laut hinausschreien.

Dann kommt bald der „Welttag des Puppenspiels“. Schon vor vielen, vielen Jahren haben Menschen mit Puppen gespielt. Auf Dorfplätzen haben kleine hölzerne Gestalten getanzt oder Abenteuer erlebt. Für Kinder kann eine einfache Figur plötzlich alles sein: Prinzessin, Freund oder Beschützer. Puppen haben etwas Magisches. Ich glaube, das ist unser Geheimnis. Wir erinnern die Menschen daran, wie wichtig Geschichten, Fantasie und ein bisschen Zauber im Alltag sind.