Investitionen und Weltcup als Turbo für Skigebiete

Am Wettkampf „Höher, schneller, weiter“ der Ski-Dorados in Westösterreich kann und will man sich in Oberösterreichs Ski-Orten nicht beteiligen. Um den Winterurlaubsgast, der mit 155 Euro Ausgaben pro Tag doppelt soviel Geld da lässt, wie der Sommertourist, bemühe man sich dennoch außerordentlich, versichert Manager Rainer Rohregger von den Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen im Namen der sieben großen Snow&Fun-Skigebietes des Landes.

Mit Investitionen von mehr als zwölf Millionen Euro rein in Beschneiungsanlagen und Pistenqualität haben sich die oö. Bergbahnen heuer auf die bevorstehende Saison bestens vorbereitet, sagt Tourismuslandesrat Markus Achleitner ( ÖVP). Seit 2005 wurden 209 Millionen Euro in diese Infrastruktur investiert. Millionenschwere neue Hotelprojekte in der Pyhrn-Priel-Region und im Böhmerwald würden die Branche zudem beflügeln, erklärt Achleitner.