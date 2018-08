Innviertlerin erschwamm 5390 Euro für Schmetterlingskinder

Derzeit wird auf vielen Seen des Salzkammerguts in den Abendstunden der Brauch des Seen-, Weisen- und Echoblasens gepflegt. So zum Beispiel heute Abend in Steinbach am Attersee. Jeden Mittwoch am Almsee (19.30 Uhr) und im Strandbad Obertraun (20 Uhr), jeden Dienstag (20 Uhr) an der Esplanade Altmünster.