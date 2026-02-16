Innenminister greift durch: Das ist die neue Vize-Polizeichefin in OÖ

Da bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich (LPD) keine Einstimmigkeit über die künftige Stellvertretung ihres Direktors Andreas Pilsl erzielt wurde, hat nun Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), wie gesetzlich vorgeschrieben, entschieden: Es wird Pilsls Wunschkandidatin Karoline Stumptner , teilte das Ministerium der APA mit.

Die Personalvertretung in Linz hatte sich für Personalchef Günter Tischlinger ausgesprochen. Mit 1. September 2025 war Rudolf Keplinger als Vize in Pension gegangen, fünf Kandidaten bewarben sich um die Nachfolge und die Leitung des Geschäftsbereichs B.

"In höchstem Maße geeignet"

Stumptner, die bisher das Rechtsbüro der LPD geleitet hat, und Tischlinger wurden beide von der Begutachtungskommission als „in höchstem Ausmaß“ geeignet eingestuft. Da Stumptner außerdem „aus Sicht der LPD Oberösterreich die bestgeeignete Besetzung für diese Position ist“, entsprach der Innenminister dem Vorschlag der LPD.