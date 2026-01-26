Infineon-Chefin Herlitschka: „Europa muss seine internen Hürden reduzieren“

Es war unüberhörbar, dass der gebürtige Linzer und Genetik-Professor Markus Hengstschläger vom Wissen und Können von Sabine Herlitschka angetan ist.

Die 59-Jährige ist Vorstandsvorsitzende von Infineon Österreich, sie hat eine beeindruckende wissenschaftliche und wirtschaftliche Laufbahn hinter ihr. Sie war kürzlich zu Gast bei der Denkfabrik Academia Superior im Festsaal der Johannes-Kepler-Universität. „Infineon hat in Villach im vergangenen Jahr zehn Milliarden Chips hergestellt“, erzählte Herlitschka. Die Firma habe vor 55 Jahren mit 24 Frauen in einer Garage begonnen, die einfache Dinge montiert hätten. Heute habe Infineon 6.000 Mitarbeiter, davon 2.500 in Forschung und Entwicklung. Infineon sei das forschungsstärkste Unternehmen Österreichs mit einem Entwicklungsvolumen von 720 Millionen Euro. Heute sei Infineon ein internationales Unternehmen, ein Drittel der Belegschaft komme aus 80 Ländern. Am Standort Linz sind 170 Mitarbeiter beschäftigt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Infineon Die Chip-Produktion in Villach

Moderator Hengstschläger befragte die Managerin zu den verschiedensten Themen, unter anderem zur Lage Europas. Hier hatte Herlitschka eine klare Antwort: „Die Stärke Europas ist, dass wir ein großer Markt mit 500 Millionen Einwohnern sind. Deutlich größer als die USA. Was würden wir alles schaffen, wenn wir eine echte europäische Union wären! Mit einem Binnenmarkt, einer Kapitalmarktunion und einem gemeinsamen Energiemarkt.“ Jüngst sei eine Studie über die Marktbeschränkungen innerhalb Europas veröffentlicht worden. „Sie sind bei 40 Prozent. Oder ganz praktisch. Arbeiten Sie einmal in Deutschland und übersiedeln Sie zurück nach Österreich. Die Fragen der Sozialversicherung, des Pensionssystems, der Steuer, viel Spaß. Wir haben in der EU vieles von dem, was wir richtig aufgesetzt haben, nicht komplett implementiert.“ Das sei nicht allein ihre Meinung, das sei zum Beispiel auch im Draghi-Report zu lesen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Academia Superior/Max Mayerhofer V.l. Herlitschka, Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander und Markus Henstschläger