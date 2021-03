„In Krisenzeiten wird ins Zuhause investiert“

Führen diese Standards zu höheren Kosten?

Natürlich. Das Rohmaterial ist schon teurer, weil die Fair-Trade-Bauern einen fixierten Mindestpreis bekommen. Es werden damit Projekte wie Schulen, Kindergärten, Bewässerungsanlagen, etc. umgesetzt.

Unsere Gesellschaft neigt leider dazu, ihre Lebenssituation über Menge und nicht über Qualität zu verbessern. Wenn man sich zum Beispiel die industrielle Tierhaltung und die Lebensmittelerzeugung anschaut.

Industrielle Tierhaltung lehnen Sie ab?

Das ist ein Thema, das mich besorgt.

Die Kunden sind bereit, die höheren Preise für Fair Trade zu zahlen?

Bei Fair Trade oder Cradle-to-Cradle (durchgängige Kreislaufwirtschaft) ja. Cradle-to-Cradle sind Produkte, die völlig schadstofffrei sind. Sie zersetzen sich zu Kompost. Das ist die Zukunft der Konsumgesellschaft.

Die Rohstoffe sind endlich, die Bevölkerung wächst. Wir müssen lernen rohstoffschonend zu leben. Die Produkte müssen an ihrem Lebensende wieder zu Rohmaterial werden, mit dem man etwas Neues machen kann.

Sie hatten eine harte Kindheit, Sie sind auf einem kleinen Kärntner Bauernhof aufgewachsen.

Das ist für die heutige Generation völlig unvorstellbar. Als ich ein Kind war, gab es im Haus kein Fließwasser, sondern nur am Brunnen vor dem Haus. Unser erstes Auto war ein Tatra mit zwölf PS, ein Zweitakt-Zweizylinder mit einer hölzernen Karosserie. Das war eine andere Welt. Ich habe im Stall eingestreut, die Kühe gefüttert, etc. Mein Vater hat sein ganzes Leben lang gekämpft, die Landwirtschaft über Wasser zu halten. Ich habe mir geschworen, diese finanziellen Sorgen einmal nicht haben zu wollen. Ich habe in Graz Elektrotechnik, speziell Hochspannungstechnik, studiert. Durch das Studium bin ich auf Schlumberger (das weltweit größte Unternehmen für Erdölexplorations- und Ölfeldservice, Anm.) gestoßen. Da habe ich zwölf Jahre gearbeitet. Angefangen habe ich in Kuwait, dann kam Ägypten, Südoman, Athen, Saudi-Arabien, Muscat (Oman), Deutschland, Den Haag und Japan. Die Firma hat geophysikalische Messungen durchgeführt.

Als ich in den Oman gekommen bin, habe ich meine Frau (sie ist die Tochter der Gründerfamilie Reiter, Anm.) kennengelernt. Dann hat sich die Möglichkeit ergeben, nach Österreich zurückzugehen, weil Betten Reiter in Leonding eröffnet hat.

Wie lange wollen Sie noch arbeiten? Und wie wird es weitergehen, wenn Sie aufhören?

Ich arbeite, bis ich umfalle. Die Firma ist heute schon im Besitz von zwei Stiftungen. Ich habe immer darauf geachtet, dass die Firma auch dann funktioniert, wenn sie nicht im Familienverband geführt wird.

Haben Sie Hobbys?

Tauchen. Im Meer ist es unten sehr spannend und abwechslungsreich. Das kann ich in meinem Alter noch recht gut machen. Als ich im vergangenen Oktober zwei Wochen auf den Malediven war, habe ich

36 Tauchgänge unternommen.

Vor drei Jahren habe ich noch ein Tieftauchzertifikat gemacht.

Warum ist die Firma Reiter so erfolgreich?

In der Erdölindustrie habe ich gelernt, mit Mitarbeitern fair umzugehen. Unter den extremen Verhältnissen, unter denen dort gelebt und gearbeitet wird, kann man nichts erzwingen. Die Mitarbeiter müssen einem folgen wollen. Wir haben bei Betten Reiter sehr gute Mitarbeiter, die sehr loyal sind. Der Geschäftserfolg ist der Erfolg des Teams. Ich will jedem Mitarbeiter in die Augen schauen und sagen können, dass er fair behandelt und entlohnt wird.

Bei Ihren Einstellungsgesprächen machen Sie auch des Öfteren die Erfahrung, dass jüngere Bewerber die Work-Life-Balance betonen.

Es geht uns gut. Als ich ein Kind war, sind wir mit einem selbst genähten Zelt nach Lignano campieren gefahren und wir haben die eigenen Tomaten und Erdäpfel mitgenommen, weil wir sie hätten kaufen müssen. Warum bin ich in die Erdölindustrie gegangen? Ich wollte Geld verdienen. Es war eine finanzielle Entscheidung. Wobei ich betone, dass man einen Job nicht wegen des Geldes machen soll. Das Wichtigste ist, dass einem die Arbeit Spaß macht.

Welche Ziele verfolgen Sie noch?

Gesund bleiben, die Firma gesund halten, das Leben genießen.

Sie haben auch die elterliche Landwirtschaft übernommen.

Ich habe die Felder verpachtet, den Wald bewirtschafte ich selbst.

Beim Thema Landwirtschaft stößt mir einiges auf. Jeder, der ein Tier gefüttert und aufwachsen gesehen hat, weiß, dass ein Kilogramm Fleisch um 4,99 Euro im Supermarkt mit rechten Mitteln nicht möglich ist. Wie kann es sein, dass im deutschen Schlachthof Tönnies Mitarbeiter ins Land gebracht werden, die ganz billig arbeiten, um die heimischen Fleischer in den Konkurs zu treiben? Da steht dann eine österreichische Spitzenpolitikerin auf und schreit, das Schnitzel muss leistbar bleiben. Das ist falsch. Wir haben einmal in der Woche Fleisch gegessen. Es hat Sterz, Milchreis und Polenta gegeben.

Man muss nicht um jeden Preis mit dem Konsum die Umwelt kaputtmachen. Schon heute würde man zweieinhalb Erden benötigen, wenn alle so leben würden wie wir in Europa.

Ich sehe auch ein Problem in der Globalisierung. Weil wir immer gegen das Billigstlohnland der Welt antreten.

Wie soll das in einem freien Markt funktionieren?

Mit Einfuhrzöllen. Ich hätte ein einfaches Konzept. Die Einführung einer -Abgabe, die sich berechnet aus Gewicht mal Entfernung. Warum müssen Äpfel aus Chile importiert werden? Wenn ja, dann müssen sie mehr kosten. Unsere Äpfel werden weggeworfen und die chilenischen werden verkauft. Das kann es nicht sein. Wir weichen immer stärker in Billiglohnländer aus, um unser Wachstum zu finanzieren.

Wenn in den Billigländern die Löhne und Preise steigen werden, wird das alles weltweit teurer. Dann werden wir versuchen müssen, die Pensionen der viel zu früh in Pension gehenden Menschen zu finanzieren. Wenn Politiker behaupten, die Pensionen sind gesichert, ist das eine Mär. Denn das Wohnen wird teurer werden, die Lebensmittel ebenfalls. Und wir leben dann von den Dienstleistungen und den Hochtechnologiejobs, wie behauptet wird? Wir sollten uns nicht selbst anlügen. Die Asiaten sind technisch schon vorne, wir hinken hinterher, sie werden das Tempo vorgeben.