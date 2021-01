Im Herzen Bäuerin, von der Stundenanzahl Politikerin

Michaela Langer-Weninger ist Bäuerin am Aichriedlhof in Loibichl in der 1.173 Einwohner zählenden Gemeinde Innerschwand. Seit eineinhalb Jahren ist die 42-Jährige, die vom Waldviertel hier eingeheiratet hat, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Sie hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. 2008 wurde sie Ortsbäuerin, 2009 zog sie als Vertreterin des Bezirks Vöcklabruck in den Landtag ein, aus dem sie aber mit der Wahl im Herbst ausscheiden wird.