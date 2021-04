„Im Herbst wird unser Spumante kommen“

Egger ist begeistert. „Die Qualität ist hervorragend. Unser Uno erhielt vom US-amerikanischen Weinpapst Robert Parker 95 von 100 möglichen Punkten, der Il Guerico 94+.“ Egger will über den Handel vor allem die gute Gastronomie als Abnehmer. „Wir beliefern weltweit rund 300 Restaurants, die mindestens einen Michelin-Stern haben.“ Von den 80.000 Flaschen werden 15.000 bis 20.000 in Österreich verkauft, der Rest geht in die Welt. In Österreich ist sein Wein in den Geschäften von Wein&Co. erhältlich. Der Uno kostet dort 49,95 Euro. Die Tenuta produziert auch noch Rosé („unser schneller Trinkwein“), und 3.000 Flaschen Weißwein. Im Herbst soll der Spumante folgen. Der Rosé wird ein zweites Mal nach der Champagnermethode vergärt.