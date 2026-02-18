Illegale Prostitution vor Kindern in Linzer Wohnung

Die Stadt Linz und die Polizei ermitteln in einem Fall von illegaler Prostitution, bei dem auch Kinder bzw. Jugendliche vor Ort gewesen sein sollen. Nach aktuellem Ermittlungsstand seien sexuelle Handlungen in Anwesenheit der Kinder durchgeführt worden, hieß es in einer Aussendung der Stadt am Mittwoch.

Eine Nachbarin hatte Anzeige erstattet, da in dem Mietshaus häufig wechselnde fremde Männer wahrgenommen wurden. Nachdem auch ein Online-Inserat gefunden wurde, das auf illegale Prostitution hindeutete, sei es zu einem Zugriff in der betroffenen Wohnung gekommen.