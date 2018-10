„Ich war immer sehr leistungsbereit“

Welche Linie werden Sie als Chefredakteurin verfolgen?

Wir sind eine Familien-Qualitätszeitung. Wir sind unterhaltender und nicht ganz so speziell wie Presse und der Standard. Wir sind kein Boulevard und haben eine Position in der Mitte, die ich auch behalten möchte. Wir bieten Orientierung im Informationsdschungel. Es ist mir sehr wichtig, dass wir Bericht und Kommentar trennen, wie bei Qualitätszeitungen üblich.

Ich habe bei meiner Antrittsrede vor der Redaktionsmannschaft gesagt, ich möchte, dass weniger Häme aus der Politik und weniger Blut aus der Chronik rausrinnt. Wir werden in der Politik weiter scharf kritisieren, was zu kritisieren ist, aber ich will Berichte, die ohne Schaum vor dem Mund geschrieben sind. Die Haltung des Redakteurs soll mir nicht aus dem Text entgegenspringen. Das ist vielleicht da und dort eine kleine Kurskorrektur nötig.

Wie soll sich der KURIER weiterentwickeln?

Wir sind als trimediales Haus stärker aufgestellt als andere Medien. Mit Print, der Onlineausgabe und Fernsehen. Wir haben viele Untermarken wie film.at, event.at. und futurezone.at. Ich möchte das Kulinarische ausbauen, ich halte das für etwas ganz Entscheidendes. Ich habe auch selbst ein Kochbuch geschrieben. Das sind die schönen Seiten des Lebens, die will ich auch haben. Tafelspitz.at ist unsere kulinarische Plattform. Da möchte ich noch viel mehr machen.

Ich möchte, dass wir auch ein bisschen lustiger werden. Ich habe ein digitales Satireprojekt im Auge. Wir haben mit Dieter Chmelar, Guido Tatarotti und Michael Pammesberger ausgezeichnete Marken. Meine große Herausforderung ist, dass man im Printmarkt die Zahlen höchstens halten kann. Man wird sie nicht ausbauen können, sie haben wahrscheinlich weiterhin einen leichten Sinkflug, weil die Jungen nur mehr digital denken. Sie müssen wir mehr gewinnen. Und wir müssen versuchen, digital mehr Erlöse zu erzielen. Es wird künftig mehr Bezahlinhalte geben. Guter Journalismus kostet Geld. Es kann nicht sein, dass wir unsere teuer produzierten Inhalte einfach verschenken.

Die Schwerpunkte des KURIER liegen in Ostösterreich. Gleichzeitig ist er eine überregionale Zeitung. Wie kann man den Spagat bewältigen?

Wir werden noch regionaler werden. Es gibt die Regionalbeilagen in Ober- und Niederösterreich und nun auch im Burgenland. Gerade hier ist die Digitalisierung eine große Chance. Ich denke gerade sehr viel nach, wie wir regionale Inhalte digital an noch mehr Menschen transferieren können. Ich möchte auch Leser einbinden, die uns berichten, was in ihrem Umfeld los ist. Journalismus ist Gott sei Dank immer stärker eine Zwei-Weg-Kommunikation. Dieser Kontakt mit Lesern auf Augenhöhe war mir immer wichtig. Daher habe ich auch viele KURIER-Gespräche organisiert und moderiert. Das bleibt Schwerpunkt.

Die Republik ist förderalistisch aufgebaut. Die Länder sind stark. Manche rufen nach einer stärkeren Zentralisierung. Wie beurteilen Sie die Diskussion Föderalismus kontra Zentralismus?

Ich bin ein bisschen gespalten. Ich glaube, dass man zum Beispiel das Schulwesen in Vorarlberg anders organisieren muss als in Wien. In Wien-Margareten sprechen nur noch 12 Prozent der Schüler in öffentlichen Volksschulen zu Hause Deutsch. Solche Fragen kann man durch Schulautonomie besser regional organisieren. Aber es ist schwer verständlich, dass es neun verschiedene Bauordnungen gibt. Manche Dinge könnte man überregional organisieren. Auch das Spitalswesen. Dadurch wird schon relativ viel Geld verplempert. Ich bin begeisterte Wienerin geworden, aber mit starken Wurzeln in meinem Heimatland Oberösterreich.